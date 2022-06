LEFEBVRE, Laurent



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 juin 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Laurent Lefebvre, époux de feu madame Gisèle Boulanger, fils de feu Émilien Lefebvre et feu Marie-Rose Carrier. Il demeurait au Lac-Saint-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : François, Brigitte, France et Sylvie Bouchard (nièce); ses petits-enfants : Kim Lefebvre, Jessie Morisset et Maxime Lefebvre. Il était le frère de : feu Thérèse (feu Lauréat Bouchard) et de feu Micheline (feu Robert Plamondon); le beau-frère de : feu Jeanne D'Arc Boulanger (feu Marcel Thibault), feu Jean-Paul Boulanger (feu Colette Savard), feu Marguerite Boulanger, feu Georgette Boulanger (feu André Savard) et de feu Vivianne Boulanger (feu Roger Fiset). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces des familles Thibault, Savard, Fiset, Bouchard et Plamondon; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de Cardiologie et de Pneumologie du Québec. La famille vous accueillera aude 14h.