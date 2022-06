FOSTER, Gérard



Au CHSLD de Clermont, le 14 juin, à l’âge de 91 ans et 3 mois, est décédé monsieur Gérard Foster, époux de madame Aurélie Plourde, fils feu monsieur Wellie Foster et de feu dame Noémie Therrien. Il demeurait autrefois à Baie-Ste-Catherine. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es), à lade 14h à 15h.L’inhumation se fera au cimetière de Baie-Ste-Catherine. Monsieur Foster laisse dans le deuil son épouse: madame Aurélie Plourde; sa fille: Manon (François Bouchard); sa petite-fille adorée: Noémie (Marc-André Lavoie); ses arrière-petits-enfants qu’il considérait comme ses petits trésors: Léna, Lyvia et Clovis Lavoie; ses frères et soeurs: feu Solange (feu Jean-Louis Lallemand), feu Jean-Arthur (feu Jeannette Belley), feu Laurette (feu Claude Hébert), feu Paul-Étienne (Nicole Carré), feu Henri (Thérèse Savard), Madeleine (feu Jean-Louis Gaudreault); sa belle-soeur: Louisette Plourde (Nelson Beaulieu); ses filleuls(es): feu Doris Laprise, Rejane Savard, Stéphane Plourde et Serge Gaudreault; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Clermont niveau « 0 » pour leur grand coeur, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Carmel Roy. Des formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles à été confié à la