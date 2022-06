DEMERS, Monique Demers



Le 18 mai 2022, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), est décédée dame Monique Demers, à l'âge de 79 ans, d'un cancer du poumon.Elle laisse dans le deuil son époux Réal Demers, son fils Gabriel (Caroline Boutin), ses filles Michelle (Stéphan Vallières) et Valérie (Dominic Coulombe), ses petits-fils Olivier (Joanie Dufour), Alexis, Jean-Félix et une arrière-petite-fille, Arielle Demers. Sont également en deuil ses frères et sœurs : Paul-Eugène (Laurence Harvey), feu Pierrette (Marcel Boucher), feu Gilberte, feu Roger (Françoise Bégin), feu Claire (Jean Mathys et sa conjointe Nicole Leblond), Roland (Diane Hamel) et feu Jacques, ainsi que les membres de la famille de Réal : feu Gisèle et Guy Julien, feu Roger (Carmen Nadeau), Jeannine (André Fréchette), feu Raymond (Irène Bolduc), Rose (André Lamontagne), Thérèse (feu Raymond Boulanger), Robert (Colette Rioux), Denyse (feu Paul Gaboury et Hilaire Fortier). Son départ attriste aussi de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis, voisins, consœurs et confrères du domaine artistique. La famille recevra les condoléancesà compter de 9h30,L'inhumation suivra ensuite au cimetière paroissial.Nous remercions l'équipe de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les admirables soins prodigués. Au lieu de fleurs, la famille apprécierait que les marques de sympathie se traduisent par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8, par téléphone au 418 656-4999 ou via le site fondation-iucpq.org), à des organismes de bienfaisance ou de recherches sur le cancer. Des formulaires de la Fondation de l'IUCPQ seront disponibles sur place.