AMEIL, Sabine



Au Centre d'hébergement de Loretteville, le 5 juin 2022, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédée madame Sabine Ameil, épouse de feu monsieur Louis Bossut, fille de feu Marie-Thérèse Burchard Belavary et de feu Bernard Ameil. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule mercredi 29 juin 2022, de 10 h à 13 h.Elle laisse dans le deuil ses chers enfants: André, Marie-France (Claude Poudrier), Béatrice (Jean-Yves Allaire), Yann (Sylvie Pépin), Bernard (Manon Jacques), Marie-Christine (Alain Desmeules) et Éric (Sophie Chantal); ses 16 petits-enfants: Sara-Joëlle (Simon Plante), Nicolas, Mélissa (Frédéric Goupil), Geneviève (Érik Côté), Philippe, Julie-Véronique (David Richard), Benoît-Jérôme (Marie-Ève Bédard), Vincent (Marie-Ève Fortin), Alexandre (Joanie Breton-Plante), Sébastien (Emmanuelle Lemieux), Thomas, Coralie, Virginie (Adrien Vallières), Olivier, Henri et Félix; ses 15 arrière-petits-enfants; sa belle-sœur Madeleine Brochier; ainsi que plusieurs neveux et nièces et ses fidèles ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement de Loretteville pour les bons soins prodigués.