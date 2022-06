CÔTÉ, Yvonne Murphy



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska est décédée Yvonne Murphy le 10 juin 2022 à l'âge de 96 ans et 10 mois, épouse de feu Jules Côté. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denise (feu François Châtigny), Nicole (feu Lucien Dubois) (Richard Talbot), Thérèse, Diane (Guy Bergeron), Clément, feu Laurette, Gilbert (France Pouliot), Carmen (Gilles Blanchet), Linda (Patrice Larose), feu Huguette, Patricia (Jocelyn Paquet); ses soeurs : feu Fernande (feu Martin Côté), Thérèse (Jean-Claude Breton), Estelle, feu Eddy, Lisette (feu Jacques Forget), Mary-Jane, Patricia, feu René (Nicole Dubé); ses 20 petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants; ses cousins, cousines, ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie le personnel de la Villa de L'Érable de Plessisville pour leur accueil. La famille vous accueillera à la Maison funéraire:à compter de 9h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial.