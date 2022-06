PICHÉ, Fernande



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 25 mai 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Fernande Piché, fille de feu monsieur Gédéon Piché et de feu dame Cécilia Fleury. Elle demeurait à Notre-Dame-de-Portneuf. La famille recevra les condoléancesà compter de 10hL'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMme Piché laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Jeannine (feu Raymond Piché), feu Fernand, feu Colette (Marcel Couture), feu Sr. Lucette, feu Jean-Guy (feu Louisette Marcotte), Robert, Lise (Claude Dion) et feu André (Madeleine Germain), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf : www.jedonneenligne.org/fsportneuf / 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront également disponibles à l'église.