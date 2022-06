TANGUAY, Chantal



À l'IUCPQ de Québec, le 17 mai 2022, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Chantal Tanguay. Elle était la fille de feu monsieur Roch Tanguay et de feu dame Yolande Lamontagne. Elle demeurait à St-Vallier-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s àjour des funérailles, à compter de 9h30.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses soeurs: Maryse et Nicole (Robert Côté), ses oncles et ses tantes: Gisèle Tanguay (Marius Lajoie), Rachel Latulippe (feu Raymond Tanguay), Raymonde Lamontagne, Laurent Lamontagne, Guy Lamontagne (Diane Belleau), Andrée Lamontagne (feu Raymond Lemieux), Danielle Lamontagne, ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel soignant pour les bons soins reçus lors de son séjour à l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec: Dons | Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval (iucpq.qc.ca). La direction des funérailles a été confiée à la