BELZILE, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 juin 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gilles Belzile, époux de madame Louise Anctil, fils de feu monsieur Alfred Belzile et de feu madame Marie-Jeanne Proulx. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Éric (Julie Nadeau) et Ann-Renée (Jacques Nadeau et ses enfants Alexandre (Mélissa Mathieu) et Antoine (Noémie Tremblay)); ses petits-enfants : Mathieu et Florence; ses frères et sœurs : Cécile, feu Jean-Guy (Aurore Couturier), feu Ghislaine (feu Gilbert Caron), Colette, Jeannine (Clément Drapeau), feu Mariette (Marc Gauthier), Monique (feu Richard Poitras), feu Ginette, Gérard (Danielle Beauchamps), Diane (Michel Pitteloud), Margo (Jacques Houde), Lise (Clément Bourgault) et Linda (Marcel Larochelle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera aule vendredi 1 juillet de 19h à 22h età compter de 9h.