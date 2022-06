DUROCHER, Pierrette



Au CHSLD La Vigi St-Augustin, le 10 juin 2022, est décédée à l'âge de 84 ans, madame Pierrette Durocher. Elle était la fille de feu monsieur Alfred Durocher et de feu dame Angéline Légaré. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléancesde 13h à 14h.L'inhumation des cendres se fera par la suite. Elle laisse dans le deuil ses enfants: François Meunier (Madeleine Laberge), Guy Meunier (Nathalie Morin), Guylaine Meunier (Gilles Vadnais), Louis Meunier (Magali Dubé) et Annie Meunier (Marcel Fiset); ses petits-enfants: Jean-François Meunier, Dilok Filion, Métira Filion, Mari-Loup Meunier, Charles Meunier, Chanel Rheault, Joanie Rheault, Maxime Meunier, Vincent Meunier, Anika Linteau et Éliot Linteau; ses trois arrière-petits-enfants; son frère Gaston Durocher (Marie-Jeanne Martel); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre sa fille Édith Meunier (Alain Filion, Kathy Landry) qui l'a précédée. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD La Vigi St-Augustin, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.