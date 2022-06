BÉGIN, Yves



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 mai 2022, à l'âge de 92 ans et 4 mois, est décédé monsieur Yves Bégin, époux de feu madame Marianne Bouchard, fils de feu madame Marie-Alice Samson et de feu monsieur Alexandre Bégin. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Pierre Bérubé), Danielle (Réjean Robinson), Denis (Lucie Dupont) et Brigitte (Paul Morissette); ses petits-enfants : Annie-Claude Bérubé (Julien-Pierre P. Labrie), Jérôme Bérubé (Marielle Grenier), Pierre-Olivier Bérubé (Sophie Plamondon), Audrey Robinson (David Nott), Pascale Robinson (Alban Loosli), Samuel Bégin, Kellyann Bégin, Cynthia Bégin (Danny Morisset), Valérie Morissette (Dave Boucher); ses arrière-petits-enfants : Elliot, Mikaëlle, Léonard, Mathis, Charles, Hubert, Marianne, Logan, Alice, Lyana, Adaline, Zackary, Rébecka et Lucka; ses frères et soeurs : Ghislaine, Huguette, Esther, Clément (Marcelle Carrier), Jean-Claude (Nicole Guay) Lorraine, Diane (Michel St-Cyr); ses belles-sœurs : Diane Drapeau, Lise Hamel et Simone Bourassa. Il a rejoint ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs décédés. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 9h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Merci au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis.