ROY, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le dimanche 29 mai 2022, est décédé à l'âge de 88 ans et 10 mois, entouré de l'amour de sa femme et de sa fille, monsieur Robert Roy (Bobby), époux de madame Linda Béchard. Il était le fils de feu Adrien Roy et de feu Marie Corriveau. Il était un ancien employé d'Exceldor. Il demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Léon-de-Standon.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h sous la direction de la maison funéraire :Il laisse dans une peine énorme son épouse Linda Béchard, sa fille Sophie ainsi que ses minous Arthur, Juliette et Garou. Il était le frère de feu Adrienne (feu Lennox Vaillancourt), feu Maurice (feu Liliane Carrier), feu Irène (feu Léopold Ouellet), feu Raymond (Thérèse Larochelle), Carmelle (feu Aurèle Fournier), Gilberte (feu Robert Leblanc), Yvette, Nicole (feu Jean-Pierre Morel) et feu Micheline. Il laisse également dans le deuil ses beaux-parents feu Anita Leclerc et feu Lauréat Béchard et la parenté des familles Béchard et Leclerc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Un remerciement à l'équipe du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis en particulier la neurologue Karine Létourneau, Luce, Denise, Laurence et Anne-Marie. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8.