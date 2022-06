MONTREUIL, Monique Lefrançois



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 3 juin 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Monique Lefrançois, avocate, épouse de feu monsieur Rosaire Montreuil, fille de feu madame Cécile Gagnon et de feu monsieur Eugène Lefrançois. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.et de là suivra l'inhumation au cimetière Saint-Charles.Elle laisse dans le deuil; ses frères et soeurs : Rolande (feu Charly Ryan), feu Céline (feu Jean-Marc Verreault), Michelle (Roméo Létourneau) et feu Marcel; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Montreuil : feu Roland (feu Jeanne-d'Arc Plourde), feu Jean-Paul (premières noces feu Fernande Tremblay, secondes noces Monique Pelletier) et Colette; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com ou bien à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org