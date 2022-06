ST-PIERRE, Yvan



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 19 mai 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Yvan St-Pierre, époux de madame Marielle Béland. Il était le fils de feu madame Valérie Tremblay et de feu monsieur Ludger St-Pierre. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Manon (feu Guy Simard, Gilbert Pomerleau) et Kathy (Steve Forgues); ses petits-enfants Mélissa (Keaven Bérubé), Valérie (Kevin Langlois), Alexandra (Jacques Morin) et Maxime, Jonathan, Maude (Emrick Bédard), Catherine (Vincent Boivin), Christine (Alexandre Cyr) et Karina (Jay Fleury); ses arrière-petits-enfants Eva, Ethan, Abigaëlle, Thomas et Leena; ses soeurs Gisèle (feu Gilles Cardinal, Lucien Denis) et Ginette (Robert Duquet); son frère Claude (feu Lise Desmeules); ses belles-soeurs et beaux-frères Raymonde Béland (feu Guy Asselin), Charlotte Béland (Noël Laliberté), Mariette Béland (Gaston Nadeau) et Carole Béland (Ronald Leblond); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.Il est parti rejoindre son fils Stéphane (Isabelle Paris); ses frères et soeurs Ludger (feu Germaine Chouinard), Fernand (feu Lucille Girard), Thérèse, Norma (feu Adolphe Patry), Violette (feu Paul Boutet), Noëlla (feu Guy Pichette) et Huguette (feu Neil Côté); ses beaux-frères et belles-soeurs Claude Béland (feu Gisèle Pothier) et André Béland (Mariette Asselin) ainsi que son bon ami Michel (Moineau) Vézina. La famille tient à remercier chaleureusement ses préposées aux bénéficiaires de l'Hôpital Général Liliane Bizabishaka, Véronique Boucher et Sylvie Fortin pour leurs bons soins prodigués ainsi qu'au personnel soignant du CHSLD St-Jean-Eudes. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.com, Site web : www.societealzheimerdequebec.com.Des formulaires seront disponibles sur place.