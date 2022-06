FRÉGEAU, Emmanuel



Au Jeffery-Hale de Québec, le 17 juin 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Emmanuel Frégeau, époux de feu dame Madeleine Journault, demeurant à Québec et autrefois à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu dame Ernestine Caron et de feu monsieur Onésiphore Frégeau. Il laisse dans le deuil ses fils : Jean et Antony. Il était aussi le père de feu Mario. De la famille Journault, il était le beau- frère de: feu Jeannine (feu Philippe Bélanger), feu Émile (feu Huguette Turcotte), feu Jean-Claude (Rita Dubé), Colette (Gilles Bernier), Monique, feu Jean-Yves et Claudette (feu Roland Caouette). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la résidence Le Royal Fleuri de Beauport, ainsi qu'à ceux du Jeffery-Hale de Québec pour leur dévouement et les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Selon son désir,il n'y aura pas de rencontre au salon, ni de service religieux.