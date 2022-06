GOSSELIN, Simone Michaud



Au CHSLD Domaine Saint-Dominique, le 10 janvier 2022, est décédée Simone Michaud, épouse de Gilles-René Gosselin. Elle est la fille de feu Luc Michaud et de feu Vitaline D'Amours. Elle est la mère adorée de Marc (Guylaine Faucher), Francine (Claude Beaudry) et Chantal (Jean Bouchard); l'aimante grand-mère de Nicolas (Marie-Pier Beaudet), Valérie (Charles Turgeon-Rochette), Claudia (Jasmine Pageau), Léa, Rosalie, Gabrielle, Frédéric et Èva; l'arrière-grand-mère bienveillante de Charles, Loïk, Axelle et Henri; la sœur de feu Gilles, feu René (feu Pierrette Drapeau), feu Rachel (feu Norbert Caron), Armand (Monique Bard), feu Louise (feu Paul Fortin), feu Germain (Lise Ouellet), feu Wilfrid (Huguette Tapp), Rosaire (Jeannine Dubé), Jeannine (Jean-Marie Paradis) et Solange (Yvon Gaudette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousines, cousins, nièces, neveux, parents et ami(e)s. La famille recevra parents et amisde 9h15 à 10h15,Les cendres seront mises en terre au cimetière de la Nativité de Notre-Dame de Beauport. La famille tient à remercier Dres Paule Grenier, Alexandra Albert et Isabelle Schmitt pour leur bienveillance et leur empathie, ainsi que les équipes du département de gériatrie de l'Hôpital du Saint-Sacrement et du CHSLD Domaine Saint-Dominique pour les soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Sclérodermie Québec au 550, chemin Chambly, bureau 40, Longueuil (Québec) J4H 3L8 (514 990-6789) ou directement à sclerodermie.ca.