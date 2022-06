PARÉ, Dorothée Delisle



Au CHUL, le 13 mai 2022, à l'âge de 82 ans et 4 mois, est décédée madame Dorothée Delisle, épouse de feu monsieur Jacques-André Paré, fille de feu madame Marie-Claire Marcotte et de feu monsieur Gédéon Delisle. Elle demeurait à Québec, secteur Sainte-Foy. Elle a travaillé durant 25 ans à l'Université Laval comme secrétaire de direction au département de pathologie.La famille recevra les condoléances au, de 9 h 30 à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil ses fils: André et Alain (Nathalie Drolet); son petit-fils par alliance Jean-François Goulet (Sarakim Paquin); ses arrière-petits-fils: Mayson et Liam; ainsi que plusieurs ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, G1J 0H4, téléphone: 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.