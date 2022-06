DION, Jeannette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juin 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jeannette Dion, épouse de feu monsieur Charles-Henri Gaudreau. Elle était la fille de feu monsieur François Dion et de feu dame Bernadette Blanchette. Elle demeurait à Lévis. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, à compter de 12h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Ste-Apolline-de-Patton. Elle laisse dans le deuil : ses frères et soeurs : feu Henri-Paul, feu Jean-Claude, feu Gérard-Raymond (Jacqueline Fortin), Évariste (Louisette Couture), Alphonse (Guyanne Couture), Doris (feu Jean-Louis Côté), feu Henriette (feu Irénée Godbout), Françoise (Alain Mercier), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gaudreau : feu Roger (Monique Plourde), Yvon, feu Armand (Thérèse Mercier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel médical et infirmier qui a manifesté beaucoup de soins et d'attention aux besoins de leur malade. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis : Dons et inscriptions - Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (jedonneenligne.org). La direction a été confiée à la