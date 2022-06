COTÉ, Mariette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 11 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Mariette Coté, épouse de feu monsieur André Lorrion, fille de feu madame Alma Grenier et de feu monsieur Oscar Coté. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au Mausolée du cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal Lorrion (Jerry Weinstein), Anny Robert et Martin Lorrion (Jocelyne Frenette); ses petits-enfants: Antoine Rouleau (Sarah Nourcy), Stéphanie Rouleau (Michel St-Hilaire), Maxime Rouleau (Libia Guerra), Alexis Frenette-Lorrion (Andréanne Mireault), Félix Frenette-Lorrion (Carol-Anne Boutin) et Julien Frenette-Lorrion (Laurence Côté); ses 13 arrière-petits-enfants; ses frères: Gérard Coté (Gisèle Dupont) et Onil Coté (feu Claire Laflamme); son beau-frère Bertrand Pelletier (feu Marie-Paule Coté); les membres de la famille Lorrion en France ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Raymond Coté. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Saint-François D'Assise pour les bons soins prodigués ainsi que les bénévoles de la Fondation du CHU de Québec pour toute l'aide apportée et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.