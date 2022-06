JULIEN, Claude



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 3 juin 2022, est décédé à l'âge de 89 ans et 2 mois M. Claude Julien, époux de dame Denise Villeneuve. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Sonia (Alain Doré) et Caroline (Denis Ratté), ses petits-enfants Matthieu, Catherine et William, ses arrière-petits-enfants Luka et Nelly, ses frères et sœurs Marcel (Ghislaine Drolet) et Monique (feu Jean Couture, feu Gaston Roberge) et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Villeneuve Michel (feu Carole Lachance), André, Jocelyne et Colette (feu André Faucher). Sont également touchés par son départ nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis, dont Jean-Claude Faucher et Fernande Lisotte. Monsieur Julien est parti rejoindre ses frères Fernand (feu Antoinette Fournier), Gabriel (Bernadette Blouin), Adrien (feu Cécile Croteau), Robert (feu Gisèle Morin), Jean-Louis (feu Réjeanne Pageau), Jean-Paul (feu Cécile Ratté) et Gilles (feu Micheline Brousseau), ses sœurs Gisèle (feu Léopold Beaulieu) et Suzanne (feu George Duquet) et son beau-frère Édouard (Lilianne Lemieux). La famille recevra les condoléances au. La famille souhaite remercier le personnel du 6e étage ainsi que des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise. Vous pouvez offrir vos marques de sympathie par un don à la Fondation CHU de Québec https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/ ou Parkinson Québec https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/