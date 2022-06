VILLENEUVE, Thérèse Allain



À son domicile, le 3 février 2022, à l'âge de 93 ans et 1 mois, est décédée madame Thérèse Allain, épouse de feu monsieur Harry Villeneuve, fille de feu madame Prudente Langlois et de feu monsieur Pierre Ange Allain. Elle demeurait à Saint-Stanislas-de-Champlain.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 11h.La mise en terre suivra au cimetière St-Michel de Sillery. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Alanna Hughes), Johanne, Guy (Michèle Chalifour), Jean (Lucie Roy) et Lucie (Daniel Tremblay); ses petits-enfants : Simon, Shayleen, Kimberley, Harry, Bélinda, Gabrielle, Alexis, Élias, Thierry, Émilie, Léo et Vicky; ses arrière-petits-enfants : Magalie, Jaxson, Justine et Sophie; ses soeurs : Irène et Gabrielle; ses beaux-frères et belles-soeurs : Gérald Villeneuve, Madoza Allain et Oliva Allain ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier la Dre Isabelle Malenfant, la Dre Renée Kuska, l'infirmière Jessica Guilbeault, le personnel soignant du CSLC Ste-Geneviève-de-Batiscan et Marie-Claude Lapointe du CSLC de Cap-Rouge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.