ASSELIN, Richard



À l'hôpital Ste-Anne de Beaupré, le 12 juin 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Richard Asselin époux de dame Lucille Béland. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h20.et de là au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses fils: Mario (Lyne Vaillancourt), Eric (Nadia Gravel), Steeve (Nancy Roy); ses petits-enfants: Tomy, Noémie; ses frères et ses belles-sœurs: Roland (Cécile Jobin), Conrad (Nicole Lebel), Gilles (Monique Vermette), feu Julien (Marie-Marthe Asselin), feu Benoit (feu Lucia Binet), feu Léopold (feu Irène Doiron), feu Gertrude (feu Albert Larouche), feu Armand (feu Marie-Ange Lemelin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Béland: feu Bruno (feu Diane Morel), Louise (feu Clément Frenette), Yves (Line Careau), Nicole, Lorraine (Jacques Fréchette), Ginette (Marcelin Thomassin), Francine, Jocelyne (Louis Dallaire), Andrée (André Fortier) Daniel, Céline (Daniel Lavoie), Raynald (Sonia Giroux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel soignant de l'hôpital Ste-Anne de Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc), G0A 1E0. Par téléphone au 418 827-5773 poste 2802.