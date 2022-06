EMOND, Régent



À l'Hôpital St-François-d'Assise, le 12 juin 2022, est décédé monsieur Régent Emond. Il était l'époux de madame Edith Badeau. Il demeurait à Stoneham. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Véronique Gravel) et Geneviève (Vincent Provencher-Bouffard); ses petits-enfants : Julianne, Zack, Violette, Emile, Julien et Alice. Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Louisette et Diane (Maurice Bourgault). Il laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Badeau et Emond, des neveux, nièces, parents, anciens collègues et amis. La famille a confié monsieur Emond au :La famille recevra les condoléancesLa famille tient à remercier les premiers répondants qui sont venus en aide à monsieur Emond et sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du Cœur (715 Av. des Replats, Québec, QC G2J 1B8).