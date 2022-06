GENEST, Madeleine



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 mai 2022, le jour de son 82e anniversaire, est décédée madame Madeleine Genest. Elle était la fille de feu madame Alphonsine Bureau et de feu monsieur Arthur Genest. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son conjoint, monsieur René Lefebvre; son frère, André (Huguette Verret). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces : Christian, Sylvie, Dominique, Julie et Claudia. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis. La famille a confié madame Genest auLa famille recevra les condoléances, de 11h à 13h., et l'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière de l'église. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant de l'unité P-3000 en neurologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à madame Genest. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.