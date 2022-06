ST-ONGE, Suzanne



À Québec, le 9 juin 2022, à l'âge de 63 ans et 9 mois, est décédée subitement Mme Suzanne St-Onge, conjointe de Gilbert Poirier. Elle était la fille de Marcel St-Onge et Marie-Paule Rousseau. Elle était native de Laurier-Station. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint et ses parents, sa fille Mélissa (Martin Pintal) ses enfants Kayla et Jayden; son frère et sa soeur : Gilles (Ida Houde) et Carole (Marc Lemay); ses neveux et nièce : Andréanne, Simon et Keven; les enfants de son conjoint : Robert (Véronique Dubois), Isabelle (Yannick Bourret) et leurs enfants; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Poirier : Maurice (Claudette), Roger (Élise), Gaston (Pauline), Richard (Ginette), Raymonde (Jean), Michel (Christine) et Guy (Hélène). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s ainsi qu'une amie de longue date Sylvie Marcotte. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur. Site web : https://www.coeuretavc.ca/.