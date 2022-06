BEAUMONT, Hubert



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 4 juin 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Hubert Beaumont, époux de dame Lucille Dussault, fils de feu monsieur Alexandre Beaumont et de feu dame Magella Sauvageau. Il demeurait à Donnacona.. On procédera alors à l'inhumation de ses cendres, entouré de ses proches. Outre son épouse, monsieur Beaumont laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Christianne Frenette), Sonia et Chantal (Mario Bouchard); sa petite fille Caroline Beaumont (Philippe Gingras); son arrière-petite-fille Léa Côte; ses soeurs : Solange (Éloi Benoît) et Marie-Anne; son frère Philibert; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dussault; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Outre ses parents, il est allé rejoindre son fils bien-aimé Stéphane ("Tetoune"), son frère Jean, sa soeur Clarinthe, ainsi que parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de soins du CHSLD de Donnacona pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf: www.jedonneenligne.org/fsportneuf / 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1.