PARADIS, Réjean



À sa résidence, le 31 mai 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé, subitement, monsieur Réjean Paradis, chevalier de Colomb 3e degré, conseil 3017; fils de feu monsieur Gérard Paradis et de feu madame Marie-Louise Lamothe. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Paradis laisse dans le deuil, ses frères et soeurs: Géraldine (feu Roland Roy), feu Mathilde (feu Raymond Pilon), feu Yvon, Marcel (Doris Maranda), feu Normand (Lise Papillon), feu Guy (Lise Matte), feu Paul-Raymond (Lise Paquet), Ronald (Célyne Amyot) et Ginette (Yvon Bouffard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Paradis ne sera pas exposé.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 10h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 5151, boul.de l'Assomption, Montréal Qc, H1T 4A9 cancer.ca/donnez téléphone : 1 888-939-3333