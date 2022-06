ROYER, Maurice



À Lévis, le 1er juin 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Maurice Royer, époux de dame Carmelle Pageau. Il était le fils de feu dame Lucia Gingras et de feu monsieur Gaudias Royer. Il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Carmelle; ses enfants: Ginette (Maurice Lachance), Jacques (Diane Asselin), feu Yvon (France Fortin) et Guy (Sylvie Bilodeau); ses petits-enfants: Isabelle Lachance, Sylvain Lachance, Geneviève Lachance, Sarah Royer, Laurence Royer, Marie-Ève Royer, Alexandra Royer et Vanessa Royer; ses arrière-petits-enfants: Victor, Janelle, Olivia, Keven, Vincent, Félix, Nathan, Milan et Mickaella; son frère Jean-Léon; sa belle-sœur Gisèle ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé: Honoré, Lucien, Marie-Blanche, Juliette et Lucia. Sincères et profonds remerciements au personnel de la Résidence au Cœur de Marie à Lévis pour leur grand dévouement et l'excellence des soins prodigués.