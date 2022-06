AUBÉ, Denis



Au Centre d'hébergement de soins de longue durée de la Mitis le 15 juin 2022, est décédé à l'âge de 84 ans et 6 mois monsieur Denis Aubé, demeurant à Rimouski, époux de feu madame Louisette Ross, fils de feu monsieur Joseph-Alcide Aubé et de feu madame Adrienne Boulanger. La famille recevra les condoléances le dimanche 26 juin, de 19 h à 21 h, ainsi que le lundi à compter de 9 h 30, à laet de là aux Jardins commémoratifs Saint-Germain de Rimouski, secteur de Sacré-Coeur. Il laisse dans le deuil ses enfants: Martine et Sylvain (Nancy Doiron); sa petite-fille Audrey Aubé, ses frères et ses soeurs: Madeleine (feu Robert Roy), Richard (Marguerite Langlois), Jean-Louis (Murielle Gourgues), Lise (Claude Blais), Adrien (Paulette Poitras), Hélène (Josette Morissette) et Michel (Claudette Longchamps); ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Huguette (feu Floriant Tanguay) et de feu Paul-Emile (Céline Gosselin). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent par l'entremise de l'hôtesse au salon ou par leur site Internet: www.alzheimer.ca/fr/bassaintlaurent. Merci pour votre présence et vos témoignages de sympathie. Un remerciement tout particulier s'adresse au personnel du 2 Sud du CHSLD de la Mitis, ainsi qu'à celui de la Résidence des Iles et de Sacré-Coeur pour les bons soins prodigués à notre père. Martine, Sylvain et la familleLa direction des funérailles a été confiée à la