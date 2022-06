Bienvenue au nouveau Archibald Lac-Beauport

Archibald Lac-Beauport a rouvert ses portes après quelques semaines de fermeture qui ont permis de revitaliser son décor en y investissant près d’un million de dollars. L’ambiance de style chalet réconfortant et la signature festive décontractée demeurent inchangées, le bar agrandi est toujours au centre de l’attention, puis un maximum de bois et de matériaux ont été recyclés. Line Boivin, designer des restaurants Archibald depuis les tous débuts et les Constructions Solam ont travaillé de pair dans ce projet.

«Nous ne voulions pas simplement jeter et recommencer. Il était important de respecter ce qui a façonné l’ADN d’Archibald. Le premier restaurant a ouvert en 2005 avec un concept novateur. Le temps a filé à la vitesse de l’éclair et, 17 ans plus tard, l’heure était venue de rénover. En modernisant le décor, nous voulions épater les clients et clientes, mais aussi leur assurer que l’ambiance, la nourriture et les spectacles n’ont pas changé et sont là pour rester», indique François Nolin, président fondateur d’Archibald.

Photo Archibald - Courtoisie Claude Mathieu

Des brassins sont encore élaborés à ce restaurant de Lac-Beauport où l’équipe de brasseurs crée des bières qui se démarquent. La clientèle est donc la bienvenue pour redécouvrir cette destination gourmande qui représente le cœur d’Archibald.