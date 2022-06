Bilan quotidien de COVID-19: six décès rapportés au Québec

Le Québec enregistre une légère baisse des hospitalisations liées à la COVID-19. Le dernier bilan fait état de 4 personnes de plus dans les hôpitaux, pour un total de 1080 patients, dont 30 se trouvent aux soins intensifs. De plus, six décès s’ajoutent au bilan de la province.

• À lire aussi: Six urgences partiellement fermées cet été au Québec

• À lire aussi: L’hôpital de Laval veut opérer davantage au privé pour réduire l'attente

La situation au Québec en date du 23 juin:

1 138 nouveaux cas, pour un total de 1 082 276 personnes infectées* ;

6 nouveaux décès rapportés dans les 24 dernières heures, pour un total de 15 559 décès ;

5 188 travailleurs de la santé absents pour des raisons liées à la COVID (retrait préventif, isolement, en attente de résultats, etc.) ;

1 080 hospitalisations, soit une diminution de 4 par rapport à la veille ;

85 nouvelles entrées,



89 nouvelles sorties ;

30 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 3 par rapport à la veille ;

2 nouvelles entrées,



5 nouvelles sorties ;

12 098 prélèvements réalisés le 21 juin ;

225 842 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant, dont 186 001 positifs : 488 déclarés pour la journée d’hier, dont 437 positifs.

* Le nombre de cas répertorié n’est pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires

*** Pour les résultats détaillés par régions, consultez le site de l’INSPQ en cliquant ici.