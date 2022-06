SAVARD-DURANLEAU, Norma



Au CHSLD Le Faubourg, le 11 juin 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Norma Savard, épouse de de feu monsieur Fernando Duranleau. Elle était la fille de feu madame Marie-Louise Côté et de feu monsieur Théophile Savard. Elle demeurait à Beauport.La famille vous accueillera directement à l'église 1 heure avant la cérémonie et de là, au cimetière de la Nativité rue Wilbrod-Robert. Madame Savard laisse dans le deuil ses enfants : Louise et Luc (Bétania) ; ses petits-enfants : Démi Bégin et Julia Duranleau (Samuel) ; ses frères : feu Alain, Raymond (J-B) et Jean-Eudes; ses beaux-frères et belles soeurs de la famille ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel soignant résidence du Collège et du CHSLD du Faubourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraireToute marque de sympathie peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca