BÉDARD, Gaston



À sa résidence, le 5 juin 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Gaston Bédard, époux bien-aimé de madame Marjolaine Jackson; fils de feu monsieur Lionel Bédard et de feu madame Alice Chastenay. Il demeurait à Portneuf. Monsieur Bédard laisse dans le deuil, outre son épouse, son frère et ses soeurs de la famille Bédard: feu Jeannette (feu Louis-Charles Fortin), Monique (feu Jean-Baptiste Papillon) et Robert (Christiane Naud); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Jackson: Ginette (Fernand Papillon) et Donald (France Bernier); ses filleules: Valérie Jackson et Julie Papillon (Guillaume Gagnon); ses neveux et nièces: Luc Papillon (Chantale Tessier), Guylaine Fortin (Dominique Lefebvre), Patricia Bédard (Jessy Sauvageau) et Katia Bédard (Benoit Marcotte); ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e). Remerciement du fond du coeur, à Katia Bédard (Katou) pour sa présence, son amour inconditionnel et sa joie de vivre auprès de Gaston tout au long de sa vie. Remerciement également, au Dre Johanne Frenette, Jessy Marois inf. des soins palliatifs à domicile et au Dr Jean Frenette pour les bons soins prodigués, leur écoute et leur présence auprès de Gaston durant sa maladie. Un gros merci à vous tous. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale vendredi 24 juin 2022 de 19h à 22h, samedi jour des funérailles, de 12h à 13h40.et de là au cimetière de Portneuf-Ville (Portneuf-Sud). Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à l'Association pulmonaire du Québec, 5790, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal, Qc, H1N 9Z9, www.pq.poumon.ca, T: 1-888-POUMON-9.