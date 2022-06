DUFRESNE, Thérèse Rioux



À son domicile, le 17 juin 2022, à l'âge de 69 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Thérèse Rioux, épouse de monsieur Jeannot Dufresne. Elle était la fille de feu madame Yvette Marquis et de feu monsieur Narcisse Rioux. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifMadame Rioux laisse dans le deuil son époux Jeannot Dufresne ; ses enfants : Mélanie (Thibault Tilignac) et Vanessa (Stéphane Blackburn) ; ses petits-enfants : Coralie, Elodie et Edouard ; ses frères et sœurs : Huguette (feu Bernard Dunn), Yvon (Francine Dubé), Francine et Marthe ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dufresne : Laurence, Réjean (Nicole Reeves), Raymonde (Léo Philibert), Florent (Denise Perreault), Diane (Marc Briand), Suzelle, André (Francine Denis) et Allen (Marie-Marthe Méthot) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à l'équipe de soins palliatifs (Myriam Bouchard, Mylène Duchesne et docteure Carole Cyr) ainsi qu'Audrey Durocher pour leur dévouement, leur humanité et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450 Avenue St Jean Baptiste, Québec, QC G2E 6H5. https://www.operationenfantsoleil.ca/