LAURENT, René



Au C H U L, le 30 mai 2022, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédé monsieur René Laurent, fils de feu madame Marie-Louise Labranche et de feu monsieur Joseph Laurent.. Il demeurait à Québec et anciennement de Saint-Tite-des-Caps.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 12 h 30 à 13 h 30.L'inhumation se fera au cimetière St-Tite-des-Caps. Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.