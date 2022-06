HÉBERT, Bruno



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 24 mai 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Bruno Hébert, époux de Mme Pierrette Gosselin. Il était le fils de feu Germain Hébert et de feu Thérèse Lauzé. Il a été le fondateur et président des Planchers de Béton Hébert inc. Il demeurait à Laurier-Station. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette, ses enfants : Sylvain (Chantal Noël), Edith et Ginette (Mario Bergeron); ses petits-enfants : Éliane, Audrey, Karine, Maude, Tommy et Félix. Il laisse également dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Pierrette (feu Réal Boutin), Yvon (Thérèse Savoie), Denise (feu Charley Hudon), Marguerite (Luc Morin), feu Robert, Rachel (Laurent Belisle), Étienne, Raymonde (Roland Bédard), et Réjean. Sa belle-mère feu Anita Gauthier (feu Cyrille Gosselin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin : Dolorès, feu Diane (Roger Evens), Lise, feu Carmen (feu Jean-Guy Fontaine) et Rock (feu Patricia Camden, Doris Poitras); plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis. La famille vous accueillera à lade 8h30 à 10h30.La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire Beaudoin Ferland Dupuis Ltée.