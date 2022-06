VAILLANCOURT, Jean-Hugues



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 15 mai 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Hugues Vaillancourt, époux de dame Jacqueline Baril. Né au Bic le 29 juin 1938, il était le fils de feu dame Aline Blais et feu monsieur Jean Vaillancourt. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Giffard.Outre son épouse Jacqueline, monsieur Vaillancourt laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Alain Bergeron), Hélène (Robert Giroux), Line; ses deux très chers petits-enfants : Charles et Jennyfer; sa sœur Mireille, sans oublier tous nos chers parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Tél. : 418-656-4999, Site : www.fondation-iucpq.org.