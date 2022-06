SAINT-HILAIRE, Monique



"Le temps que l'on prend pour dire "je t'aime", c'est le seul qui reste au bout de nos jours" - Gilles VigneaultÀ l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 juin 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée Monique Saint-Hilaire, fille de Hélène Lafresnaye et de Charles St-Hilaire qu'elle est allée rejoindre dans une autre dimension. Elle a brièvement été l'épouse de feu Marcel Chalifour, puis de Claude Bolduc avec qui elle a partagé 40 ans d'amour, de tendresse et de complicité. Elle était la maman comblée de Laurent Chalifour (Sophie Verret) et de Maude St-Hilaire Bolduc (Dominique Rondeau Bergeron). Elle était aussi l'heureuse mamie de Eloïse et Emmanuelle Chalifour ainsi que de Joshua et Hannah Bergeron. Monique chérissait également ses trois frères, Bernard, prêtre, Louis (Nicole Gravel) et Luc (Hélène F. Lafresnaye), de même que leurs enfants, Philippe St-Hilaire Gravel, François, Charles et Isabelle Saint-Hilaire, ainsi que leurs conjoint(e)s et petits-enfants. Elle avait beaucoup d'affection pour ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Bolduc, feu Gisèle (Raynald Nadeau, Nicole Lacroix), feu Gilles (feu Gisèle Grenier), Lucien (Normand Matte), Lina (feu Ghislain Laliberté, Patrice Audet) et Yves (Martine Bernard), ses nièces, neveux et leurs familles. Elle salue une dernière fois ses belles-soeurs et beaux-frères, nièces et neveux de la belle grande famille Chalifour. Ses amies ont toujours été très importantes pour elle et elle tenait à dire au revoir à Nicole, Pauline, Lorraine, Francine, Diane, Les Noes del Cor et toutes ses compagnes et compagnons du cours d'infirmière promotion 1967. Beaucoup d'autres belles personnes ont croisé sa route, que ce soit au BACC en Service Social, au cours des années de travail comme infirmière, puis comme travailleuse sociale, dans le cadre de loisirs ou autres activités et elle est reconnaissante d'avoir eu la chance de les connaître. Monique a rejoint de nombreuses tantes et oncles, plusieurs cousines et cousins ainsi que quelques amies. La famille tient à remercier la Dre Jessica Fournier et toute l'équipe du CRIC de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de même que la Dre Eve-Line Langlais du CRCEO de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanité et leurs excellents soins. La famille vous accueillera auà compter de 12 h.