VILLENEUVE, Cécile



Au CHUL, le 20 février 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Cécile Villeneuve, fille de feu madame Olivette Lafontaine et de feu monsieur Alexandre Villeneuve. Elle demeurait à Québec.La famille sera présente pour recevoir les condoléances à 12 h 30 au même endroit. Elle laisse dans le deuil ses neveux: Martin Lecomte (Johanne Matte) et Simon Lecomte (Chantal Trudel); sa filleule Alexandra Roy (David Cruz); son petit-neveu et ses petites-nièces : Vincent, Florence et Béatrice Lecomte; sa belle-sœur: Estelle Roy (feu Jean Dumas); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces de même que ses fidèles amis(es). Elle était la sœur de feu Élisabeth (feu Jacques Lecomte). Sincères remerciements au personnel médical du CLSC La Source (sud) pour les bons soins prodigués depuis plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite, 1275 chemin Sainte-Foy, Québec, Québec, téléphone : 1-800-321-1433,www.arthrite.ca.