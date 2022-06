CARBONNEAU D., Chantal



Le 11 juin dernier, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Chantal D. Carbonneau, épouse de feu monsieur Paul Carbonneau. Elle demeurait à Québec.. Elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle, sa belle-fille Doris Boulay (Robert), les deux filles de Doris, Valérie et Véronique et leurs enfants et la maman de Doris, sa filleule Michelle (Richard) et leurs deux enfants Julie et Martin, Maya fille de Julie, ses autres neveux et nièces, Claire et son mari Paul, Louise, Claude et sa conjointe Lucille et leur fils Patrick ainsi que trois cousins en France, Isabelle et Maurice (Bernadette), Jean-Pierre et sa conjointe Christiane leurs enfants et petits-enfants.