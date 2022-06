GIROUX, Madeleine Roberge



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 juin 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Madeleine Roberge, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Giroux, fille de feu Cécile Boivin et de feu Théophile Roberge. Elle demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André, Denis (Sylvie Matte) et Anne (Yvon Audet); ses petits-enfants : Marion (Heiko Kömpf), Étienne (Rose-Anaïs Guillemand), Isabelle (Charles Gagnon), Nicolas et Alexandre; ainsi que ceux de la famille Audet : Simon (Sarah-Maude Carbonneau), Vincent (Audrey Cloutier) et Martin; ses arrière-petits-fils : Antoine, Louis, Tristan, Arthur et Thomas; ses filleules : Lucie et Johanne; ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs de la famille Giroux, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de Robert (Joyce Elliot), feu Fernand (Rachel Paradis), feu Philippe (feu Paulette Simard, Adrienne Gauthier), feu Annette, feu Richard (Hélène Sorel), Yvon (Nicole D'Astous), Germain (Denise Masson), Marcel (Thérèse Fleury) et de Michel (feu Francine Leblanc, Lisette Cassistat). Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, téléphone : 418 682-6387, www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.