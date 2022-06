Des yourtes de luxe au-dessus du fjord du Saguenay

Un séjour de glamping directement sur les falaises du fjord du Saguenay, près de Tadoussac? C’est possible dans les yourtes confortables du site Alfred le voisin d’Oscar, situé à l’écart du village de Sacré-Coeur, sur la Côte-Nord.

Alfred le voisin d’Oscar est un endroit unique. Il se trouve carrément au-dessus du parc national du Fjord-du-Saguenay, à l'entrée de la Côte-Nord, sur une ferme familiale paisible dont les vues sur le fjord sont vraiment dures à battre!

En tout, le site compte 4 yourtes tout équipées et décorées avec soin, installées sur les rochers, à l’écart les unes des autres. Elles sont conçues pour loger quatre personnes.

Sarah Bergeron-Ouellet

Gros plus: chacune des unités est dotée d’un toit avec dôme transparent qui fait fait entrer le soleil durant le jour, et qui permet d’admirer les étoiles la nuit venue.

Sarah Bergeron-Ouellet

À l’intérieur, on trouve une aire ouverte avec plancher de bois, table à dîner, fauteuils, poêle à bois, cuisinette avec frigo au propane et salle de bain fermée (douche avec eau chaude et toilette sèche). Il y a aussi deux espaces pour dormir, dont un sur une petite mezzanine, et la literie est incluse.

Sur les rochers, à l’extérieur des habitations, on a droit à un bbq, une petite table et un foyer, ainsi qu’à des couchers de soleil incroyables au-dessus de la rivière Saguenay.

On peut même espérer apercevoir des bélugas au loin durant les mois d’été!

Sarah Bergeron-Ouellet

Alfred le voisin d’Oscar a vu le jour en 2014. Ce n’est donc pas une nouveauté dans le paysage du glamping au Québec, mais on a vraiment l’impression de découvrir un petit trésor caché quand on s'y rend!

Sarah Bergeron-Ouellet

À faire dans les environs:

