Discours devant l’Académie française: le multiculturalisme nuit à la nation québécoise, dit Jolin-Barrette

Dans le discours qu’il a prononcé jeudi devant l’Académie française à Paris, le ministre Simon Jolin-Barrette a présenté les défis auxquels la langue française est confrontée au Québec et les leviers politiques utilisés par le gouvernement pour y faire face.

Près de 50 ans après la première adoption de la Charte de la langue française, «nous poursuivons la tradition d’un Québec résolu à se développer intégralement en français», a déclaré le ministre de la Langue française devant les académiciens.

Le discours du ministre était en effet très axé sur la tradition et sur l’histoire. Avant de présenter «l’intérêt et l’importance» de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, mieux connu sous le nom de loi 96, M. Jolin-Barrette a fait une longue esquisse de l’histoire du Québec. Il voulait ainsi indiquer aux académiciens que la langue française a toujours été un «moteur de résistance et de renaissance» pour le peuple québécois.

