PISSINIS, Lucille Légaré



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 17 juin 2022, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Lucille Légaré, épouse de feu monsieur Pierre Pissinis, fille de feu monsieur Wilbrod Légaré et de feu madame Léda Maheux. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mariette, Carole (Pierre Lachance), Lucille (Pierre Lapointe), Anne (Luc Fortier) et Pierre (Josée Plamondon); ses petits-enfants : David (Barbara Drolet), Maxime (Sandra Roy), Amélie (Steve Boudreau-Richard), Catherine (Jimmy Morin), Olivier et Audrée (Jonathan Lebel); ses arrière-petits-enfants : Maely, Elsa, Chloé, Zachary, Jacob et Léo; son frère feu Roland (feu Jeannine Labadie); sa belle-sœur : Rita Daigle (feu Charles Pissinis) ainsi que ses nièces, neveux, cousines et amis(es). La famille recevra les condoléancesde 11 h 30 à 13 h auMadame Légaré sera portée à son dernier repos au cimetière St-Charles, 1460 Bd Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1N 3Y6, le jour même. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, https://fondationduchudequebec.org/inmemo