LAGUEUX, Suzanne



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 1er juin 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Suzanne Lagueux, épouse de feu monsieur Jean Chouinard, fille de feu Joseph Lagueux et de feu Agathe Lambert. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil; ses frères et soeurs : feu Jean-Paul (feu Jeanine Bélanger), feu Marguerite, feu André (feu Jacqueline Lavallée), Raymond (feu Evelyne Castilloux), feu Ephrem (feu Yolande Bolduc), feu Gemma, Huguette (feu Claude Côté), feu Guy (Huguette Cliche), Lucette (feu Raymond Champagne) et Louise (feu Gérald Soulières); les filles de son défunt époux Jean : Marie (Yvan), Denise, Josée (Yves) et Maude; les petits-enfants : Geneviève (Nicolas), Étienne (Christine), Hélène, Nellie, Daniel, René, Ariane, Hugo et Alexis, ainsi que les arrière-petits-enfants, les beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s du Manoir Manrèse ainsi que sa précieuse amie Rogata Bouchard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Marche du grand défoulement (équipe Marcher de mers en mères) de la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec Qc, G1J 5B3, tél.: 418-657-5334, www.fqc.qc.ca