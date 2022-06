MAILLOUX, Marguerite Masse



À la Corporation des Aînés de St-Apollinaire, le 10 juin 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée paisiblement dans son sommeil madame Marguerite Masse, épouse de feu monsieur Henri Mailloux. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil sa fille Line (Gérald Germain), sa petite-fille Marie-Pier (Patrick Boulet), ses arrière-petits-enfants Frédérick, Alexis et Charlie, sa belle-soeur Valentine Roy (feu Benoit Masse), son beau-frère Gérard Mailloux (Pauline Côté), sa belle-soeur Thérèse Mailloux (feu Gérard Bouchard) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses autres frères et soeurs décédés : Amand, Jérémie, Bernadette, Carmelle et Claire. La famille remercie tout le personnel de la Corporation des Aînés de St-Apollinaire, du CLSC de Laurier-Station ainsi que de la Coopérative de solidarité de services à domicile de Lotbinière pour leur précieux soutien.