PERRON, Réjeanne



À l'Hôpital Laval, le 7 juin 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Réjeanne Perron. Elle était l'épouse de feu monsieur Pierre Quessy et la fille de feu Joachim Perron et de feu Thérèse Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse également dans le deuil, outre son conjoint Claude Bouthillette; ses enfants : Denis Quessy (Jackie Little), André Quessy (Nancy Patoine) et Marie-Claude Quessy (Yanick Moreau); sa belle-fille Louise Bouthillette; ses petits-enfants : Kevin Quessy, Carolane Quessy, Philip Quessy, Brandon Quessy, Anne-Sophie Gauvin, Fanny, Philippe et Victoria; son arrière-petit-fils Léopold Quessy; ses frères et soeurs : Jacqueline, Suzanne, Jean (Johanne Boutin), Gérald (Hélène Quessy), Diane (Michel Louis), Lisette, Denis (Louise Dugas), François (Line Lampron) et René (Christine Couture) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org.