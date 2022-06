JOBIN, Daniel



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 10 juin 2022, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Daniel Jobin. Il était l'époux de J P Gendreau et le fils de feu Conrad Jobin et de feu Gisèle Nolin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son époux J P Gendreau; ses soeurs : Josée (feu Claire Lavallée) et Marlène (Sylvie Mongrain) ; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme qui vous tient à coeur.