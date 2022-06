LÉVESQUE, Irène Grondin



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 23 mai 2022, est décédée à l'âge de 104 ans, dame Irène Grondin épouse de feu monsieur Ernest A. Lévesque. Elle était la fille de feu Gaudias Grondin et de feu Hermance Dubé. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aude 12 h à 13 h 55.et sera suivi de l'inhumation au Cimetière des Pins. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (feu Robert Grenier), Monique (Jacques Dubé), feu Jean (Lorrie Cole), feu Maryse (Marc Morin); ses petits-enfants : Simon, Philippe, Geneviève, Joshua, Amélia, leur conjoint(e) et ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Léopold Grondin (feu Laurette Bisson), feu Armand Grondin (feu Simone Groulx), feu Lucienne Grondin (feu Georges Martin, feu Réal Laforest), feu Ida Grondin (feu Louis-Philippe Michaud), feu Ludovic Grondin (feu Édith Verret), feu Blanche Grondin (feu Roland Clavet), feu Yvette Grondin, Rita Cazes (Louis-Marie Gosselin), feu Fernand Cazes, feu Claude Cazes. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les médecins, les membres du personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière ainsi que ceux de la Résidence Hélène Lavoie de La Pocatière pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon.