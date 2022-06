TRAHAN, Jean-Claude

(alias Ti-Blanc)



Le 29 janvier dernier, à l'âge de 74 ans, monsieur Jean-Claude Trahan (alias Ti-Blanc) a rendu son dernier souffle. Il était le fils de feu James Trahan et de feu Albéa Gagné. Il était natif et demeurait à Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland.où la famille sera présente à compter de 11h pour recevoir les condoléances. Il laisse dans le deuil, outre ses frères et sœurs, son ex-conjointe et mère de ses enfants, Chantal Boutin, ses fils dont il était si fier : Samuel, Jimmy (Marie-Ève) et Frédéric ainsi que son seul petit-fils Louis. Propriétaire du Bar Chez Ti-Blanc depuis plus de 40 ans, il était une légende dans Bellechasse. Son établissement est, sans contredit, un incontournable pour plusieurs générations. Il laisse donc également dans le deuil plusieurs ami(e)s, employé(e)s et client(e)s. Monsieur Trahan a été confié pour crémation à la maison funéraire :