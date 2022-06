BEAULIEU, Jacqueline



Entourée de ses enfants et de ses sœurs, le 16 juin 2022, est décédée paisiblement madame Jacqueline Beaulieu, à l'âge de 87 ans. Elle était la fille de feu madame Cécile Harbour et de feu monsieur Léo-Paul Beaulieu. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne Marquis, Lyne Marquis, Gaétan Marquis (Linda Fontaine) et Eric Marquis (Julie Asselin); ses petits-enfants: Isabelle Proulx (Mathieu Pelletier), Édith Proulx (Jean-Christophe Shaw), Daphnée Marquis (Jean-François Lemire), Antoine Marquis (Laurence Paré), Samuel Marquis (Sarah Frigon), Marianne Marquis et Cédric Marquis; ses arrière-petits-enfants: Élody et Laurence Prévost Drouin, Victor et Raphaël Shaw et Arthur Lemire; ses sœurs: Lucille (feu André Boutet), Louise (René Bégin) et Carole (Louis Poulin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis dont les sœurs de feu Gilles Marquis (père de ses enfants): Georgette (Jean-Paul Laganière), Rose-Aimée (feu Roger Brochu), Pierrette (Roger Roy), Marie-Paule (feu Roger Delaunois) et Lise (Richard Dumont). Jacqueline est allée rejoindre son frère Jean-Claude et ses sœurs : Réjeanne et Danielle. La famille vous accueillerade 10 h à 12 h 30, auLa famille tient à remercier pour leurs soins, suivis et humanisme le personnel de l'équipe de nutrition parentérale de l'Hôtel-Dieu de Québec; du CLSC Haute-Ville en particulier Sabrina, Marie-Claude et Judith; des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise ainsi que Dre Carole Cyr pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385, courriel: fondation.chuq@chuq.qc.caSite web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/